Der Weg zur Führerscheinstelle bleibt den Mittelsachsen nicht erspart.
Der Weg zur Führerscheinstelle bleibt den Mittelsachsen nicht erspart.
Alte Papierführerscheine, aber auch frühe Exemplare aus Plastik müssen umgetauscht werden.
Alte Papierführerscheine, aber auch frühe Exemplare aus Plastik müssen umgetauscht werden.
Rochlitz
Bequem von zu Hause: Führerscheintausch jetzt online in Mittelsachsen möglich
Redakteur
Von Alexander Christoph
Mit einem Klick zum neuen Führerschein: Der Landkreis Mittelsachsen vereinfacht den Umtausch alter Führerscheine und spart somit den Bürgern Zeit.

Der Landkreis bietet eine weitere Dienstleistung im Internet an: Ab sofort können die Mittelsachsen online und somit bequem von zu Hause aus den Antrag für den Führerscheintausch bei der Fahrerlaubnisbehörde stellen. Bisher mussten sie dafür entweder den Antrag postalisch stellen – dies ist nun nicht mehr möglich – oder den Weg ins...
