Für die 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg: Verein dankt Spendern mit seltenen Elfpunkte-Engeln von Wendt & Kühn

In Augustusburg entsteht ein Orgelprojekt, das Klang erlebbar macht. Spender können das Vorhaben unterstützen und erhalten einen Engel aus Grünhainichen.

In der Augustusburger Stadtkirche wächst mit der „360° Klangwelt“ ein außergewöhnliches Musikprojekt. Besucher sollen künftig von allen Seiten von Klang umgeben sein: An sechs verschiedenen Standorten werden Orgeln stehen. Sie werden alle gleichzeitig von einem Spieltisch ansteuerbar sein. Die historische Hauptorgel wird restauriert,...