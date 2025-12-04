Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Für die 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg: Verein dankt Spendern mit seltenen Elfpunkte-Engeln von Wendt & Kühn

Den Elfpunkte-Engel des Augustusburger 360-Grad-Projektes gibt es in limitierter Auflage.
Den Elfpunkte-Engel des Augustusburger 360-Grad-Projektes gibt es in limitierter Auflage. Bild: Wendt und Kühn
In der Augustusburger St. Petri Kirche entsteht eine neue Orgelwelt: An sechs verschiedenen Standorten werden Orgeln stehen. Sie werden alle gleichzeitig von einem Spieltisch ansteuerbar sein.
In der Augustusburger St. Petri Kirche entsteht eine neue Orgelwelt: An sechs verschiedenen Standorten werden Orgeln stehen. Sie werden alle gleichzeitig von einem Spieltisch ansteuerbar sein. Bild: Claudia Dohle
Für den besonderen Klang: Zehn Meter lange Basspfeifen wurden unter den Emporen-Bänken in der Augustusburger Kirche verbaut.
Für den besonderen Klang: Zehn Meter lange Basspfeifen wurden unter den Emporen-Bänken in der Augustusburger Kirche verbaut. Bild: Claudia Dohle
Für die 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg: Verein dankt Spendern mit seltenen Elfpunkte-Engeln von Wendt & Kühn
Von Claudia Dohle
In Augustusburg entsteht ein Orgelprojekt, das Klang erlebbar macht. Spender können das Vorhaben unterstützen und erhalten einen Engel aus Grünhainichen.

In der Augustusburger Stadtkirche wächst mit der „360° Klangwelt“ ein außergewöhnliches Musikprojekt. Besucher sollen künftig von allen Seiten von Klang umgeben sein: An sechs verschiedenen Standorten werden Orgeln stehen. Sie werden alle gleichzeitig von einem Spieltisch ansteuerbar sein. Die historische Hauptorgel wird restauriert,...
