Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Theres und Thomas Lämmel mit einer Auswahl ihrer Kürbisgerichte vor der Parkklause in Lichtenwalde. Dort läuft noch bis 2. November das Kürbisfestival.
Theres und Thomas Lämmel mit einer Auswahl ihrer Kürbisgerichte vor der Parkklause in Lichtenwalde. Dort läuft noch bis 2. November das Kürbisfestival. Bild: Falk Bernhardt
Theres und Thomas Lämmel mit einer Auswahl ihrer Kürbisgerichte vor der Parkklause in Lichtenwalde. Dort läuft noch bis 2. November das Kürbisfestival.
Theres und Thomas Lämmel mit einer Auswahl ihrer Kürbisgerichte vor der Parkklause in Lichtenwalde. Dort läuft noch bis 2. November das Kürbisfestival. Bild: Falk Bernhardt
Flöha
Für Feinschmecker und Kürbisfans: Zehn Tipps von Lichtenwalde bis Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kürbis ist derzeit in aller Munde. In Mittelsachsen gibt es ihn als Rösti, Tortellini, Bällchen und Gnocchi. Oder wie wäre es mit schokolierten Kürbiskernen? Und wie lagert man das Fruchtgemüse?

An der Kürbissuppe kommt man dieser Tage kaum vorbei, in vielen Restaurants steht sie als saisonales Angebot ganz oben auf der Karte, in Freiberg etwa im „Herder Zehn“ und im Café „Momo“. Dort, in der Korngasse ist derzeit eine Linsen-Kürbis-Curry-Broccoli-Suppe zu haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
07.09.2025
4 min.
Kürbisfestival Lichtenwalde: Wie viel wiegt der schwerste Kürbis? - Die schönsten Bilder vom zweiten Wochenende
 17 Bilder
Jörg Wagler aus Großschirma hat mit seinem Atlantc Giant beim Kürbiswiegen in Lichtenwalde gewonnen. Im Bild: mit Familie Koschew aus Leipzig Markleeberg.
Die gigantischen Kürbisfiguren im Schlosspark ziehen Besucher von weit her an. Ein Mann aus Großschirma siegt indes beim Kürbiswiegen.
Cornelia Schönberg
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
09.09.2025
4 min.
Von Freital bis Lichtenwalde: Hier feiert Sachsen den Kürbis
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
Ausstellungen, Schnitzaktionen, kulinarische Leckerbissen – in Oskarshausen in Freital, im Sonnenlandpark in Lichtenau, bei Karls in Döbeln und im Schloss in Lichtenwalde dreht sich alles um den Kürbis.
Steffi Hofmann
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
Mehr Artikel