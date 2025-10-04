Für Feinschmecker und Kürbisfans: Zehn Tipps von Lichtenwalde bis Rochlitz

Der Kürbis ist derzeit in aller Munde. In Mittelsachsen gibt es ihn als Rösti, Tortellini, Bällchen und Gnocchi. Oder wie wäre es mit schokolierten Kürbiskernen? Und wie lagert man das Fruchtgemüse?

An der Kürbissuppe kommt man dieser Tage kaum vorbei, in vielen Restaurants steht sie als saisonales Angebot ganz oben auf der Karte, in Freiberg etwa im „Herder Zehn“ und im Café „Momo“. Dort, in der Korngasse ist derzeit eine Linsen-Kürbis-Curry-Broccoli-Suppe zu haben. An der Kürbissuppe kommt man dieser Tage kaum vorbei, in vielen Restaurants steht sie als saisonales Angebot ganz oben auf der Karte, in Freiberg etwa im „Herder Zehn“ und im Café „Momo“. Dort, in der Korngasse ist derzeit eine Linsen-Kürbis-Curry-Broccoli-Suppe zu haben.