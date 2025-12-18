MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Symbolbild zeigt Mobilfunkantennen, die auf einem Dach montiert sind. In Augustusburg und Striegistal wurden Stationen in Betrieb genommen.
Das Symbolbild zeigt Mobilfunkantennen, die auf einem Dach montiert sind. In Augustusburg und Striegistal wurden Stationen in Betrieb genommen. Bild: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv
Das Symbolbild zeigt Mobilfunkantennen, die auf einem Dach montiert sind. In Augustusburg und Striegistal wurden Stationen in Betrieb genommen.
Das Symbolbild zeigt Mobilfunkantennen, die auf einem Dach montiert sind. In Augustusburg und Striegistal wurden Stationen in Betrieb genommen. Bild: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv
Flöha
Funklöcher in Augustusburg und Striegistal beseitigt
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unternehmen Vodafone hat neue Mobilfunkstation in Augustusburg und Striegistal in Betrieb genommen. Bis Mitte 2026 sind sechs weitere Bauprojekte im Landkreis geplant

Vodafone hat in Augustusburg und Striegistal jeweils eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbrandversorgung beseitigt. Mit der Eröffnung der 5G-Mobilfunkstation in Striegistal hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte 2026 wird Vodafone...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
10.10.2025
2 min.
Mobilfunk im Erzgebirge vorübergehend eingeschränkt – Vodafone baut Netz aus
In Olbernhau wird eine Mobilfunkstation modernisiert.
In der Region um Olbernhau kann es Mitte Oktober zu Problemen beim Mobilfunk kommen. Der Anbieter Vodafone modernisiert die örtliche Funkstation.
Joseph Wenzel
30.10.2025
2 min.
Pause für Drahtseilbahn: Warum die „Alte Lady“ still steht
Die Drahtseilbahn Augustusburg, im Bild deren Bergstation, soll winterfest gemacht werden.
In der kommenden Woche sind keine Fahrten mit der Drahtseilbahn in Augustusburg möglich. Der Betrieb soll aber nur für wenige Tage unterbrochen werden.
Jan Leißner
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel