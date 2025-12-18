Funklöcher in Augustusburg und Striegistal beseitigt

Flöha
Das Unternehmen Vodafone hat neue Mobilfunkstation in Augustusburg und Striegistal in Betrieb genommen. Bis Mitte 2026 sind sechs weitere Bauprojekte im Landkreis geplant
Vodafone hat in Augustusburg und Striegistal jeweils eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbrandversorgung beseitigt. Mit der Eröffnung der 5G-Mobilfunkstation in Striegistal hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte 2026 wird Vodafone...
