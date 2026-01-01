Fußgänger in Flöha von Auto erfasst

Flöha
Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Ein 18-jähriger Mann ist am letzten Tag des vergangenen Jahres bei einem Verkehrsunfall in Flöha verletzt worden. Wie die Polizei tags darauf informierte, war es dazu gekommen, als der Mann, der am frühen Nachmittag auf dem Gehweg an der Schillerstraße gelaufen war, plötzlich die Fahrbahn betrat und dabei offenbar nicht ausreichend auf den Fahrzeugverkehr achtete. Ein Seat, mit dem ein 32-Jähriger unterwegs war, erfasste den Fußgänger, der sich nach den Angaben der Polizei bei der Kollision leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst versorgte den 18-Jährigen vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt die Polizei mit annähernd 1000 Euro an. (gp)