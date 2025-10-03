Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf Rot steht das Projekt Fußgängerampel in Augustusburg.
Auf Rot steht das Projekt Fußgängerampel in Augustusburg.
Flöha
Fußgängerampel in Augustusburg liegt plötzlich wieder auf Eis
Redakteur
Von Matthias Behrend
Die Nachricht, dass an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt eine Knopfdruck-Ampel aufgestellt werden soll, kam im Vorjahr überraschend. Jetzt folgt der Rückzieher - mit einer bekannten Begründung.

Eigentlich war die Sache klar: In Augustusburg sollte eine Fußgänger-Ampel errichtet werden, die ein sicheres Überqueren der viel befahrenen Staatsstraße ermöglicht. Der Standort stand fest: Am Abzweig Untere Schloßstraße und Jägerhofgasse nahe den „Drei Leuchten“ sollte die Anlage als Bedarfsampel stehen, die per Knopfdruck schaltet....
