Fußgängerampel in Augustusburg liegt plötzlich wieder auf Eis

Die Nachricht, dass an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt eine Knopfdruck-Ampel aufgestellt werden soll, kam im Vorjahr überraschend. Jetzt folgt der Rückzieher - mit einer bekannten Begründung.

Eigentlich war die Sache klar: In Augustusburg sollte eine Fußgänger-Ampel errichtet werden, die ein sicheres Überqueren der viel befahrenen Staatsstraße ermöglicht. Der Standort stand fest: Am Abzweig Untere Schloßstraße und Jägerhofgasse nahe den „Drei Leuchten" sollte die Anlage als Bedarfsampel stehen, die per Knopfdruck schaltet....