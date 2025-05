Gedenken zum Tag der Befreiung: Das ist in Oederan, Flöha und Großhartmannsdorf geplant

Vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende, und damit auch das NS-Regime. In mehreren Orten wird an die Opfer erinnert.

Am 8. Mai 1945 endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Mehr als 60 Millionen Menschen wurden in dem Krieg getötet, davon allein 27 Millionen in der Sowjetunion. Das nationalsozialistische Regime ermordete sechs Millionen Jüdinnen und Juden.