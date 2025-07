Gefährliche Bushaltestelle an der B 173 in Flöha: Wie stehen die Chancen für eine Fußgängerinsel?

Die Haltestelle am Abzweig zur Pomselberg-Schenke war erneut Thema im Stadtrat. Was sagt das Landesstraßenbauamt dazu?

Schon mehrmals haben sich Anwohner über die Bushaltestelle Gückelsberg an der B 173 in Flöha beschwert. Das Problem: Sie liegt in einer langgezogenen Kurve. Der üppige Bewuchs macht die Lage nicht gerade übersichtlicher. Im Juni merkte Cornelie Sell (SPD-Fraktion) im Stadtrat an: „Die Haltestelle ist weiterhin sehr schlecht einsehbar.“