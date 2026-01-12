MENÜ
Noxmat fertigt Beheizungstechnik von industriellen Thermoprozessanlagen. Die Belegschaft, hier ein Archivbild mit Techniker Enrico Schulze, ist zuletzt gewachsen.
Noxmat fertigt Beheizungstechnik von industriellen Thermoprozessanlagen. Die Belegschaft, hier ein Archivbild mit Techniker Enrico Schulze, ist zuletzt gewachsen. Bild: Hendrik Jattke/Archiv
Flöha
Gegen den Trend: Wie Noxmat Oederan ältere Beschäftigte integriert
Redakteur
Von Jan Leißner
Die Firma Noxmat wächst und setzt auch auf erfahrene Mitarbeiter. Doch nicht alle Unternehmen in Mittelsachsen folgen dem Beispiel. Und es braucht offensichtlich Zugeständnisse auf beiden Seiten des Arbeitsmarktes.

Dass mehr Menschen im Alter über 50 Jahre in Mittelsachsen arbeitslos sind, zugleich aber mehr freie Stellen gemeldet werden, ist ein Widerspruch. Die Geschäftsführerin der IHK-Regionalkammer, Cindy Krause hat dafür eine Erklärung: „Die ausgeschriebenen Stellen passen nicht immer zu den freigewordenen Beschäftigten.“ Und: „Er/Sie muss...
