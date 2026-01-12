Gegen den Trend: Wie Noxmat Oederan ältere Beschäftigte integriert

Die Firma Noxmat wächst und setzt auch auf erfahrene Mitarbeiter. Doch nicht alle Unternehmen in Mittelsachsen folgen dem Beispiel. Und es braucht offensichtlich Zugeständnisse auf beiden Seiten des Arbeitsmarktes.

Dass mehr Menschen im Alter über 50 Jahre in Mittelsachsen arbeitslos sind, zugleich aber mehr freie Stellen gemeldet werden, ist ein Widerspruch. Die Geschäftsführerin der IHK-Regionalkammer, Cindy Krause hat dafür eine Erklärung: „Die ausgeschriebenen Stellen passen nicht immer zu den freigewordenen Beschäftigten.“ Und: „Er/Sie muss... Dass mehr Menschen im Alter über 50 Jahre in Mittelsachsen arbeitslos sind, zugleich aber mehr freie Stellen gemeldet werden, ist ein Widerspruch. Die Geschäftsführerin der IHK-Regionalkammer, Cindy Krause hat dafür eine Erklärung: „Die ausgeschriebenen Stellen passen nicht immer zu den freigewordenen Beschäftigten.“ Und: „Er/Sie muss...