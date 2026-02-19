MENÜ
Wie in einer Manufaktur: Noxmat-Mitarbeiter David Wolfram (li.) und Lars Tamme fertigen Industriebrenner.
Wie in einer Manufaktur: Noxmat-Mitarbeiter David Wolfram (li.) und Lars Tamme fertigen Industriebrenner. Bild: Tobias Froehner/Noxmat
Wie in einer Manufaktur: Noxmat-Mitarbeiter David Wolfram (li.) und Lars Tamme fertigen Industriebrenner.
Wie in einer Manufaktur: Noxmat-Mitarbeiter David Wolfram (li.) und Lars Tamme fertigen Industriebrenner. Bild: Tobias Froehner/Noxmat
Flöha
Zündende Ideen aus Oederan für Energiewende in der Industrie
Von Jan Leißner
Elektrifizierung als Chance: Der Industriebrenner-Hersteller Noxmat setzt auf Hybridlösungen aus Gas und Strom. Trotz aktueller Herausforderungen setzt Geschäftsführer Matthias Wolf auf die Entwicklung von Lösungen.

Auch wenn der Vergleich hinkt, so hat die Energiewende im Heizungskeller des Eigenheims ähnliche Haken wie im Industrieofenbau. Hohe Temperaturen verbrauchen viel Strom, der, selbst wenn er grün erzeugt wird, viel kostet. Gerade in Hochtemperaturprozessen über 1000 Grad Celsius stehen Industrieunternehmen vor der Herausforderung, Klimaziele und...
