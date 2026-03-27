Gegen Mobbing und Ausgrenzung: In Flöha treffen sich Schüler und Lehrer zum Austausch

Eine Lehrerin und eine Handvoll Schüler haben erstmals ein Netzwerktreffen am Pufendorf-Gymnasium in Flöha organisiert. Dabei werden keine Patenrezepte ausgetauscht, aber Erfahrungen.

Wenn es ein Rezept gegen Mobbing, Leistungsdruck und psychische Belastungen gibt, dann ist das: reden. Das sagt Lisa Oertel (39), Lehrerin für Englisch und Kunst sowie Vertrauens- und Beratungslehrerin am Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium in Flöha. Gemeinsam mit einer Handvoll Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 bis 11 hat sie ein...