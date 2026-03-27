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Lehrerin Lisa Oertel (2. v. l.) mit den Schülern, die das Netzwerktreffen vorbereitet haben.
Lehrerin Lisa Oertel (2. v. l.) mit den Schülern, die das Netzwerktreffen vorbereitet haben. Foto: C. Fetter
Lehrerin Lisa Oertel (2. v. l.) mit den Schülern, die das Netzwerktreffen vorbereitet haben.
Lehrerin Lisa Oertel (2. v. l.) mit den Schülern, die das Netzwerktreffen vorbereitet haben. Foto: C. Fetter
Flöha
Gegen Mobbing und Ausgrenzung: In Flöha treffen sich Schüler und Lehrer zum Austausch
Redakteur
Von Matthias Behrend
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Eine Lehrerin und eine Handvoll Schüler haben erstmals ein Netzwerktreffen am Pufendorf-Gymnasium in Flöha organisiert. Dabei werden keine Patenrezepte ausgetauscht, aber Erfahrungen.

Wenn es ein Rezept gegen Mobbing, Leistungsdruck und psychische Belastungen gibt, dann ist das: reden. Das sagt Lisa Oertel (39), Lehrerin für Englisch und Kunst sowie Vertrauens- und Beratungslehrerin am Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium in Flöha. Gemeinsam mit einer Handvoll Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 bis 11 hat sie ein...
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