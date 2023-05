Gemeinsam ackern, ernten und naschen in Oederan

Ab ins Beet zur "Gemüse-Ackerdemie" hieß es für die Klasse 3b in der vergangenen Woche. Für die Oederaner Grundschulkinder startete im Frühjahr 2023 in ihrem Schulbiotop auch ein "Ackerjahr" . Die Idee dahinter: Salat, Tomate, Gurke und Co. nicht nur aussäen oder pflanzen, sondern auch gemeinsam pflegen, ernten und naschen. Finanziell unterstützt...