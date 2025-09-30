Gemüse im Abonnement: Wie eine Marktgärtnerei im Erzgebirge funktioniert

Flöha
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg hat eine junge Frau die Marktgärtnerei für sich entdeckt. So sieht ihr Rezept für frisches, unbehandeltes Gemüse aus.
Anna Vorsatz geht durchs Gewächshaus auf ihrem Grundstück in Grünberg und erntet Tomaten. „Wir haben rote, gelbe, schwarze und grüne Tomaten“, zählt die 38-Jährige auf. „Alle Tomatensorten sind von unbehandelten Samen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.