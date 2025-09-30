Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anna Vorsatz baut eine große Auswahl an unbehandelten Tomaten in Augustusburg an.
Anna Vorsatz baut eine große Auswahl an unbehandelten Tomaten in Augustusburg an. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Gemüse im Abonnement: Wie eine Marktgärtnerei im Erzgebirge funktioniert
Von Claudia Dohle
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg hat eine junge Frau die Marktgärtnerei für sich entdeckt. So sieht ihr Rezept für frisches, unbehandeltes Gemüse aus.

Anna Vorsatz geht durchs Gewächshaus auf ihrem Grundstück in Grünberg und erntet Tomaten. „Wir haben rote, gelbe, schwarze und grüne Tomaten“, zählt die 38-Jährige auf. „Alle Tomatensorten sind von unbehandelten Samen.“
