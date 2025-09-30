Gemüse im Abonnement: Wie eine Marktgärtnerei im Erzgebirge funktioniert

Im Augustusburger Ortsteil Grünberg hat eine junge Frau die Marktgärtnerei für sich entdeckt. So sieht ihr Rezept für frisches, unbehandeltes Gemüse aus.

Anna Vorsatz geht durchs Gewächshaus auf ihrem Grundstück in Grünberg und erntet Tomaten. „Wir haben rote, gelbe, schwarze und grüne Tomaten", zählt die 38-Jährige auf. „Alle Tomatensorten sind von unbehandelten Samen."