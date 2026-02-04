MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jacqueline Schneider, Mathilda und Oskar sowie Mirko Gölker waren alle in den Wettkampf in Augustusburg eingespannt.
Jacqueline Schneider, Mathilda und Oskar sowie Mirko Gölker waren alle in den Wettkampf in Augustusburg eingespannt. Bild: Claudia Dohle
Matthias Moser ist Vorsitzender des Augustusburger Ski-Clubs.
Matthias Moser ist Vorsitzender des Augustusburger Ski-Clubs. Bild: Ferdinand Moser
Astrid Walther hat die Nachmeldungen beim Wettkampf in Augustusburg entgegengenommen.
Astrid Walther hat die Nachmeldungen beim Wettkampf in Augustusburg entgegengenommen. Bild: Claudia Dohle
Der Skihang in Augustusburg.
Der Skihang in Augustusburg. Bild: Ferdinand Moser
Kurz vor dem Start am Augustusburger Skihang konnten die Teilnehmer die Strecke erkunden.
Kurz vor dem Start am Augustusburger Skihang konnten die Teilnehmer die Strecke erkunden. Bild: Claudia Dohle
Jacqueline Schneider, Mathilda und Oskar sowie Mirko Gölker waren alle in den Wettkampf in Augustusburg eingespannt.
Jacqueline Schneider, Mathilda und Oskar sowie Mirko Gölker waren alle in den Wettkampf in Augustusburg eingespannt. Bild: Claudia Dohle
Matthias Moser ist Vorsitzender des Augustusburger Ski-Clubs.
Matthias Moser ist Vorsitzender des Augustusburger Ski-Clubs. Bild: Ferdinand Moser
Astrid Walther hat die Nachmeldungen beim Wettkampf in Augustusburg entgegengenommen.
Astrid Walther hat die Nachmeldungen beim Wettkampf in Augustusburg entgegengenommen. Bild: Claudia Dohle
Der Skihang in Augustusburg.
Der Skihang in Augustusburg. Bild: Ferdinand Moser
Kurz vor dem Start am Augustusburger Skihang konnten die Teilnehmer die Strecke erkunden.
Kurz vor dem Start am Augustusburger Skihang konnten die Teilnehmer die Strecke erkunden. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Gemeinsam möglich gemacht: Diese Helfer stemmen einen Riesenslalom in Augustusburg
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Ehrenamtler machten es möglich: Nach drei Jahren Pause richtete der Ski-Club Augustusburg wieder einen Riesenslalom aus.

Der Ski-Club Augustusburg hat ein deutliches Zeichen gesetzt: Trotz schwieriger Witterungsbedingungen in den vergangenen Jahren lebt der alpine Skisport am Haushang weiter. Mit dem Riesenslalom innerhalb der Kreis-Kinder- und -Jugendspiele Mittelsachsen sowie des Envia-M-Cups kehrte nach drei Jahren Wettkampfpause wieder Rennbetrieb nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
06:00 Uhr
4 min.
Riesenslalom in Augustusburg: Gute Bedingungen und eine Vize-Europameisterin am Start
Entspannter Moment vor dem Rennen: Marie Franke am Augustusburger Skihang.
Nach drei Jahren Pause kehrte der Riesenslalom nach Augustusburg zurück. Gute Bedingungen, viele Starter – und mit Marie Franke sogar eine Vize-Europameisterin auf dem Hang.
Claudia Dohle
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
04.01.2026
4 min.
Ein Brite im Erzgebirge: Was Kevin Paul Stuckey an Rosts Wiesen schätzt
 5 Bilder
Fühlt sich auf dem Augustusburger Skihang pudelwohl: Der Brite und Wahl-Chemnitzer Kevin Paul Stuckey.
Auf dem Augustusburger Skihang nimmt die Skisaison diesmal zeitig Fahrt auf. Über das Mekka für Alpine-Fans in Mittelsachsen freuen sich Aktive regionaler Vereine ebenso wie Hobby-Sportler.
Andreas Bauer
Mehr Artikel