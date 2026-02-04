Gemeinsam möglich gemacht: Diese Helfer stemmen einen Riesenslalom in Augustusburg

Flöha
Zahlreiche Ehrenamtler machten es möglich: Nach drei Jahren Pause richtete der Ski-Club Augustusburg wieder einen Riesenslalom aus.
Der Ski-Club Augustusburg hat ein deutliches Zeichen gesetzt: Trotz schwieriger Witterungsbedingungen in den vergangenen Jahren lebt der alpine Skisport am Haushang weiter. Mit dem Riesenslalom innerhalb der Kreis-Kinder- und -Jugendspiele Mittelsachsen sowie des Envia-M-Cups kehrte nach drei Jahren Wettkampfpause wieder Rennbetrieb nach...
