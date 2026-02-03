Riesenslalom in Augustusburg: Gute Bedingungen und eine Vize-Europameisterin am Start

Nach drei Jahren Pause kehrte der Riesenslalom nach Augustusburg zurück. Gute Bedingungen, viele Starter – und mit Marie Franke sogar eine Vize-Europameisterin auf dem Hang.

Der letzte Riesenslalom der Kreiskinder- und Jugendspiele Mittelsachsen (KKJS)/EnviaM Cup hatte zuletzt im Jahr 2023 stattgefunden. Umso größer war in diesem Jahr die Freude bei Veranstaltern und Teilnehmern, dass auf dem Augustusburger Skihang wieder genügend Schnee lag, um ordentliche Wettkampfbedingungen zu gewährleisten.