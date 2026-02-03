MENÜ
Entspannter Moment vor dem Rennen: Marie Franke am Augustusburger Skihang.
Entspannter Moment vor dem Rennen: Marie Franke am Augustusburger Skihang. Bild: Claudia Dohle
Kurz vor dem Start: Die Teilnehmer beim sogenannten Abrutschen der Strecke.
Kurz vor dem Start: Die Teilnehmer beim sogenannten Abrutschen der Strecke. Bild: Claudia Dohle
Andreas Graf, Präsidiumsmitglied des Kreissportbundes Mittelsachsen, verfolgte den Wettkampf in Augustusburg.
Andreas Graf, Präsidiumsmitglied des Kreissportbundes Mittelsachsen, verfolgte den Wettkampf in Augustusburg. Bild: Claudia Dohle
76 Teilnehmer hatten sich beim Wettkampf in Augustusburg angemeldet.
76 Teilnehmer hatten sich beim Wettkampf in Augustusburg angemeldet. Bild: Claudia Dohle
Der Augustusburger Skihang - aus der Luft fotografiert.
Der Augustusburger Skihang - aus der Luft fotografiert. Bild: Ferdinand Moser
Flöha
Riesenslalom in Augustusburg: Gute Bedingungen und eine Vize-Europameisterin am Start
Von Claudia Dohle
Nach drei Jahren Pause kehrte der Riesenslalom nach Augustusburg zurück. Gute Bedingungen, viele Starter – und mit Marie Franke sogar eine Vize-Europameisterin auf dem Hang.

Der letzte Riesenslalom der Kreiskinder- und Jugendspiele Mittelsachsen (KKJS)/EnviaM Cup hatte zuletzt im Jahr 2023 stattgefunden. Umso größer war in diesem Jahr die Freude bei Veranstaltern und Teilnehmern, dass auf dem Augustusburger Skihang wieder genügend Schnee lag, um ordentliche Wettkampfbedingungen zu gewährleisten.
