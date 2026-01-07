„Genau das macht das Wintertreffen aus“: Witterung verstärkt die Vorfreude der Biker auf die Augustusburg

Zum 53. Mal ist das Schloss im Januar Treffpunkt für Hunderte Motorradfahrer und noch mehr Schaulustige. Minusgrade und Neuschnee bereiten dem Veranstalter keine Sorgen – im Gegenteil.

Als das Kurfürstenpaar beim Silvesterblasen auf der Augustusburg das neue Jahr einläutete, da peitschte den Besuchern eisiger Wind ins Gesicht. Auch dichtes Schneetreiben sorgte dafür, dass das Publikum am Ende des Programms deutlich geschrumpft war. Ähnlich könnte es diesen Samstag zugehen – nur dürfte dann der Andrang trotz der widrigen...