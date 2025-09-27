Görbersdorfer ziehen mit Lampions und Knüppelkuchen in den Herbst

Die Freiwillige Feuerwehr organisiert zum 30. Mal einen kulturellen Beitrag für das gesellige Nachbarschaftsleben.

Mit dem traditionellen Lampion- und Fackelumzug sind die Görbersdorfer in den Herbst gestartet. Zum 30. Mal von den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr organisiert, folgten über 100 Einheimische den Aufzug durchs Dorf. Vor allem die Knirpse der Kindergarten- und Grundschulgeneration reihten sich am Freitagabend ungeachtet von...