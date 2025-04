Greifvögel beziehen Sommerquartier auf dem Galgenberg in Augustusburg

Falkner Michael Löbel hat die Jagdvögel in den Horst nach Augustusburg umgesiedelt. Ab 1. Mai sind Adler, Geier, Falke und Co in der Naturkulisse zu bestaunen.

Knapp 40 Greifvögel sind in den zurückliegenden Tagen auf Reisen gegangen: vom Winterquartier in Wolkenstein sind Adler, Geier, Falken, Uhus und Bussarde in das Sommerquartier nach Augustusburg gewechselt. Für die imposanten Jagdvögel und ihren Falkner Michael Löbel startet am 1. Mai die neue öffentliche Flugsaison.