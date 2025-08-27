Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Grünberg: Motorradfahrer stürzt in Graben - Polizei sucht Fahrer eines entgegenkommenden SUV

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.
Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Flöha
Grünberg: Motorradfahrer stürzt in Graben - Polizei sucht Fahrer eines entgegenkommenden SUV
Von Michael Brandenburg
Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der S 223 zwischen Augustusburg und Flöha.

Grünberg.

Zum Sturz eines Motorradfahrers am Dienstagabend im Augustusburger Ortsteil Grünberg sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge war der 23-Jährige mit seiner Honda auf der S 223 von Grünberg in Richtung Flöha unterwegs, als ihm gegen 19.30 Uhr etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Grünberg ein unbekannter weißer Mercedes-SUV mittig der Fahrbahn entgegengekommen sei. Um eine Kollision zu vermeiden, sei der Motorradfahrer nach rechts ausgewichen, wobei er in einen Graben stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte SUV sei ohne anzuhalten weitergefahren. An der Honda entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden im Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 9800 entgegengenommen. (mib)

