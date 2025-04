Grünberger Kinder ziehen XXL-Osterei vom Dorfteich

Die Aktion am Karfreitag war ein Riesenspaß. Die Mädchen und Jungen konnten sich über Süßigkeiten freuen. Gibt es eine Wiederholung im nächsten Jahr?

Etwa 300 Gäste fieberten am Karfreitag in Grünberg mit, als 50 Kinder gemeinsam mit der Augustusburger Jugendfeuerwehr den Osterschatz aus dem Dorfteich an der Hauptstraße zogen. Es war ein großes Ei, gefüllt mit Süßigkeiten. Der Osterhase verteilte die Leckereien anschließend an die Mädchen und Jungen vor Ort. Bevor die Kinder den Schatz...