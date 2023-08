Gut geschüttelt und vorher gerührt: Kunterbunte Experimente in der Kita „Kunterbunt“ Gahlenz

Bunt, bunter, kunterbunt. Ein abwechslungsreiches Programm erleben die Jüngsten in der Kita „Kunterbunt“ in jeder der sechs Ferienwochen. Drehte sich in Woche eins alles um Farben, gab es dann beim Camping viel Spaß. In dieser Woche wurde es dann experimentell. Erzieherin Jessica Seifert hatte sich für alle Altersgruppen spannende kleine...