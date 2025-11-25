Für eine starke Zukunft: Gahlenz schafft Förderverein zur Stärkung von Kindern, Jugendlichen und Gemeinschaft

Flöha
In Gahlenz entsteht ein neuer Förderverein, der Kinder, Jugendliche und lokale Vereine stärken soll. Er will Zusammenhalt fördern, Chancen eröffnen und die Zukunft des Ortes aktiv mitgestalten.
Im Oederaner Ortsteil Gahlenz leben 124 Kinder und Jugendliche, 91 davon unter 14 Jahren. Viele von ihnen sind oder waren in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“, betreiben Sport beim TSV Gahlenz, betätigen sich in der örtlichen freiwilligen Feuerwehr oder nutzen Projekte im Dorfmuseum, in dem der Heimatverein zu Hause ist. Damit dies so...
