MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße

Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz. Bild: Christof Heyden
Turnerschanze, links oben auf Sprungrichterhaus sieht man die Wertungsrichter, darunter die Weitenmesser.
Turnerschanze, links oben auf Sprungrichterhaus sieht man die Wertungsrichter, darunter die Weitenmesser. Bild: SV Gahlenz / André Helbig
Eröffnungsspringen Februar 1958. Im Bild soll Peter Findeisen Augustusburg über den Bakken gehen.
Eröffnungsspringen Februar 1958. Im Bild soll Peter Findeisen Augustusburg über den Bakken gehen. Bild: SV Gahlenz/ André Helbig
Blick vom Schanzenturm hinuter zu Bach und Dorfstraße.
Blick vom Schanzenturm hinuter zu Bach und Dorfstraße. Bild: SV Gahlenz / André Helbig
Wiederaufbau Sprungturm Anfang 1970er Jahre.
Wiederaufbau Sprungturm Anfang 1970er Jahre. Bild: SV Gahlenz/ André Helbig
Das Wettkampfprotokoll vom Eröffnungsspringen im Januar 1958 in Gahlenz.
Das Wettkampfprotokoll vom Eröffnungsspringen im Januar 1958 in Gahlenz. Bild: Repro: Christof Heyden
Die Schneise der Skisprunganlage ist noch heute erkennbar.
Die Schneise der Skisprunganlage ist noch heute erkennbar. Bild: Christof Heyden
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz. Bild: Christof Heyden
Turnerschanze, links oben auf Sprungrichterhaus sieht man die Wertungsrichter, darunter die Weitenmesser.
Turnerschanze, links oben auf Sprungrichterhaus sieht man die Wertungsrichter, darunter die Weitenmesser. Bild: SV Gahlenz / André Helbig
Eröffnungsspringen Februar 1958. Im Bild soll Peter Findeisen Augustusburg über den Bakken gehen.
Eröffnungsspringen Februar 1958. Im Bild soll Peter Findeisen Augustusburg über den Bakken gehen. Bild: SV Gahlenz/ André Helbig
Blick vom Schanzenturm hinuter zu Bach und Dorfstraße.
Blick vom Schanzenturm hinuter zu Bach und Dorfstraße. Bild: SV Gahlenz / André Helbig
Wiederaufbau Sprungturm Anfang 1970er Jahre.
Wiederaufbau Sprungturm Anfang 1970er Jahre. Bild: SV Gahlenz/ André Helbig
Das Wettkampfprotokoll vom Eröffnungsspringen im Januar 1958 in Gahlenz.
Das Wettkampfprotokoll vom Eröffnungsspringen im Januar 1958 in Gahlenz. Bild: Repro: Christof Heyden
Die Schneise der Skisprunganlage ist noch heute erkennbar.
Die Schneise der Skisprunganlage ist noch heute erkennbar. Bild: Christof Heyden
Flöha
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.

Über drei Jahrzehnte gab es im Oederaner Ortsteil Gahlenz Skispringen. Vor allem im Freizeitsport war die Skischanze gefragt, als es noch richtige Winter gab, erinnert sich André Helbig zur Zeit der olympischen Winterspiele 2026. Der Dachdeckermeister zählte zu jenen, die über den Bakken gingen und zum 60. Jubiläumsjahr der Sportvereinigung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
4 min.
Porno-Report: Darauf stehen die Sachsen
Swinger-Fantasien stehen ganz oben bei den Klickzahlen: Wenn es um Pornos geht, ist Deutschland weit weniger prüde, als viele glauben.
Der große Jahresreport von Erotik.com zeigt, was Nutzer im Netz wirklich heiß macht. Der Westen hat bei Pornos einen recht einheitlichen Geschmack, im Osten wird mehr experimentiert. Und was der „Tatort“ mit all dem zu tun hat.
Jürgen Becker
13.02.2026
4 min.
„Die Besten flogen 40 Meter ins Tal“: Die verschwundene Schanze im Erzgebirge
 7 Bilder
Schnappschuss von einem Meisterschaftsspringen 1955 auf der Schanze in Augustusburg.
Während der Olympischen Winterspiele wird die Erinnerung an Schanzen in Mittelsachsen wach: Dabei finden sich viele Hinweise auf den Wintersport. Als Zeitzeugin gilt die Geipelschanze Augustusburg.
Christof Heyden
18.02.2026
4 min.
Tafeln Mittweida und Döbeln helfen über 6000 bedürftigen Menschen
Anne Katrin Koch ist Mitgründerin des Vereins Netz-Werk und Vize-Vorstandschefin des Landesverbandes sächsischer Tafeln.
Sie gehört zu den Gründern des Vereins Netz-Werk, Träger der Tafeln Mittweida und Döbeln. Nun wurde sie zur Vize-Vorstandschefin des Landesverbandes sächsischer Tafeln gewählt. Über ihre Pläne sprach Anne Katrin Koch mit Ingolf Rosendahl.
Ingolf Rosendahl
18.02.2026
4 min.
Sportforum Vogtland noch immer ohne Betreiber: Zweifel im Plauener Stadtrat wachsen
Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt.
Die nach wie vor offene Betreiberfrage in Plauens neuer Supersporthalle wird zunehmend zum Ärgernis. Auch im Stadtrat wächst die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation.
Bernd Jubelt
13.02.2026
5 min.
Damals olympiareif: Die vergessenen Skischanzen im Erzgebirge
 11 Bilder
Skispringen auf der Gastbergschanze in Holzhau. Die Schanze stand von 1934 bis circa 1975.
Bis in die 1980er-Jahre gehörte Skispringen zum Breitensport in Mittelsachsen. In Holzhau, Sayda und Augustusburg gibt es noch Spuren der Schanzen – und höchst lebendige Erinnerungen.
Siiri Klose
Mehr Artikel