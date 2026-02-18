Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße

Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.

Über drei Jahrzehnte gab es im Oederaner Ortsteil Gahlenz Skispringen. Vor allem im Freizeitsport war die Skischanze gefragt, als es noch richtige Winter gab, erinnert sich André Helbig zur Zeit der olympischen Winterspiele 2026. Der Dachdeckermeister zählte zu jenen, die über den Bakken gingen und zum 60. Jubiläumsjahr der Sportvereinigung...