Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab. Bild: Christof Heyden
Sieglinde Eißmann zu einem Wettbewerb auf der Gahlenzer Schanze.
Sieglinde Eißmann zu einem Wettbewerb auf der Gahlenzer Schanze. Bild: SV Gahlenz/Helbig
Schnappschuss von der Schanzenanlage während der Bauphase Anfang der 1970er-Jahre.
Schnappschuss von der Schanzenanlage während der Bauphase Anfang der 1970er-Jahre. Bild: SV Gahlenz/Helbig
Flöha
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Von Christof Heyden
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.

Sie war ein Bewegungstalent in der Dorfjugend und sportlich aktiv zu jeder Jahreszeit: die Gahlenzerin Sieglinde Eißmann. „Ob nach Schulschluss oder nach dem Lehrtag, nachmittags ging es ins Freie. In der Winterzeit trafen wir uns am damaligen Schanzengelände der BSG Traktor“, erinnert sich die Erzgebirgerin zur Zeit der olympischen...
Erschienen am: 20.02.2026 | 10:59 Uhr
Mehr Artikel