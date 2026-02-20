Flöha
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Sie war ein Bewegungstalent in der Dorfjugend und sportlich aktiv zu jeder Jahreszeit: die Gahlenzerin Sieglinde Eißmann. „Ob nach Schulschluss oder nach dem Lehrtag, nachmittags ging es ins Freie. In der Winterzeit trafen wir uns am damaligen Schanzengelände der BSG Traktor“, erinnert sich die Erzgebirgerin zur Zeit der olympischen...
Erschienen am: 20.02.2026 | 10:59 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG