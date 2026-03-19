Einer der Letzten seiner Art: Dieser Erzgebirger arbeitet als Holzrücker mit Pferden

Mit Pferden statt Maschinen: Jürgen Richter arbeitet als Holzrücker und bewahrt ein altes Handwerk. Am Wochenende ist er im Dorfmuseum Gahlenz bei Oederan zu erleben.

Jürgen Richter arbeitet seit 1994 hauptberuflich mit Pferden und ist als Holzrücker unterwegs – ein Beruf, den heute nur noch wenige ausüben. Mit Hilfe seiner Tiere transportiert er gefällte Baumstämme bodenschonend und umweltfreundlich aus dem Wald. Jürgen Richter arbeitet seit 1994 hauptberuflich mit Pferden und ist als Holzrücker unterwegs – ein Beruf, den heute nur noch wenige ausüben. Mit Hilfe seiner Tiere transportiert er gefällte Baumstämme bodenschonend und umweltfreundlich aus dem Wald.