Einer der Letzten seiner Art: Dieser Erzgebirger arbeitet als Holzrücker mit Pferden

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Jürgen Richter aus Gahlenz bei Oederan mit seiner Stute Lotta.
Jürgen Richter aus Gahlenz bei Oederan mit seiner Stute Lotta. Foto: Claudia Dohle
Jürgen Richter mit seinen Pferden bei der Arbeit in der Bastei (2002).
Jürgen Richter mit seinen Pferden bei der Arbeit in der Bastei (2002). Bild: Repro Claudia Dohle/Foto: Familie Richter
Der Erzgebirger Jürgen Richter bei der Arbeit im Wald. Zu DDR-Zeiten prägten Pferdegespanne noch das Ortsbild. In Gahlenz gab es rund zwei Dutzend Höfe, die mit Pferden arbeiteten.
Der Erzgebirger Jürgen Richter bei der Arbeit im Wald. Zu DDR-Zeiten prägten Pferdegespanne noch das Ortsbild. In Gahlenz gab es rund zwei Dutzend Höfe, die mit Pferden arbeiteten. Foto: Familie Richter
Jürgen Richter am Pferdegöpel im Gahlenzer Dorfmuseum.
Jürgen Richter am Pferdegöpel im Gahlenzer Dorfmuseum. Foto: Familie Richter
Im Dorfmuseum Gahlenz finden am 22. März von 13 bis 17 Uhr Winterarbeiten statt.
Im Dorfmuseum Gahlenz finden am 22. März von 13 bis 17 Uhr Winterarbeiten statt. Foto: Claudia Dohle
Mit Pferdegespann ist der Gahlenzer Jürgen Richter auch regelmäßig unterwegs.
Mit Pferdegespann ist der Gahlenzer Jürgen Richter auch regelmäßig unterwegs. Foto: Familie Richter
Jürgen Richter aus Gahlenz bei Oederan mit seiner Stute Lotta.
Jürgen Richter aus Gahlenz bei Oederan mit seiner Stute Lotta. Foto: Claudia Dohle
Jürgen Richter mit seinen Pferden bei der Arbeit in der Bastei (2002).
Jürgen Richter mit seinen Pferden bei der Arbeit in der Bastei (2002). Bild: Repro Claudia Dohle/Foto: Familie Richter
Der Erzgebirger Jürgen Richter bei der Arbeit im Wald. Zu DDR-Zeiten prägten Pferdegespanne noch das Ortsbild. In Gahlenz gab es rund zwei Dutzend Höfe, die mit Pferden arbeiteten.
Der Erzgebirger Jürgen Richter bei der Arbeit im Wald. Zu DDR-Zeiten prägten Pferdegespanne noch das Ortsbild. In Gahlenz gab es rund zwei Dutzend Höfe, die mit Pferden arbeiteten. Foto: Familie Richter
Jürgen Richter am Pferdegöpel im Gahlenzer Dorfmuseum.
Jürgen Richter am Pferdegöpel im Gahlenzer Dorfmuseum. Foto: Familie Richter
Im Dorfmuseum Gahlenz finden am 22. März von 13 bis 17 Uhr Winterarbeiten statt.
Im Dorfmuseum Gahlenz finden am 22. März von 13 bis 17 Uhr Winterarbeiten statt. Foto: Claudia Dohle
Mit Pferdegespann ist der Gahlenzer Jürgen Richter auch regelmäßig unterwegs.
Mit Pferdegespann ist der Gahlenzer Jürgen Richter auch regelmäßig unterwegs. Foto: Familie Richter
Flöha
Einer der Letzten seiner Art: Dieser Erzgebirger arbeitet als Holzrücker mit Pferden
Von Claudia Dohle
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Mit Pferden statt Maschinen: Jürgen Richter arbeitet als Holzrücker und bewahrt ein altes Handwerk. Am Wochenende ist er im Dorfmuseum Gahlenz bei Oederan zu erleben.

Jürgen Richter arbeitet seit 1994 hauptberuflich mit Pferden und ist als Holzrücker unterwegs – ein Beruf, den heute nur noch wenige ausüben. Mit Hilfe seiner Tiere transportiert er gefällte Baumstämme bodenschonend und umweltfreundlich aus dem Wald.
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