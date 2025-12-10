Dritter Advent rund um Flöha: Böhmische Hirtenmesse, Country-Musik und Märchen-Klassiker in der Scheune

Das dritte Adventswochenende naht: In der Region warten liebevoll geschmückte Weihnachtsmärkte, interessante Bastelaktionen und bemerkenswerte Musik auf Besucher.

Am dritten Advent, dem 14. Dezember, lädt das Dorfmuseum Gahlenz von 14 bis 17 Uhr zu einem stimmungsvollen Weihnachtsnachmittag ein. Der Museumshof zeigt sich festlich geschmückt, begleitet von traditionellen Weihnachtsmelodien. Im Wohnhaus wartet die Sonderschau „Weihnachten in Papier und Pappe - Alte und neue Traditionen“, in der guten...