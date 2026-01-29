Gymnasium in Flöha öffnet seine Türen

Flöha
Die Bildungseinrichtung an der Turnerstraße in Flöha lädt am 30. Januar zu einem Tag der offenen Tür ein. Vor 30 Jahren wurde das Haus eingeweiht.
Vor drei Jahrzehnten ist das Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha seiner Bestimmung übergeben worden. Wer einen Blick in das markante Gebäude an der Turnerstraße werfen will, hat am 30. Januar 2026 dazu Gelegenheit. Denn die Einrichtung lädt für den Freitag von 15 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher erhalten Einblicke...
