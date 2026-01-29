MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gymnasium in Flöha besticht durch ein futuristisches Äußere.
Das Gymnasium in Flöha besticht durch ein futuristisches Äußere. Bild: Knut Berger
Das Gymnasium in Flöha besticht durch ein futuristisches Äußere.
Das Gymnasium in Flöha besticht durch ein futuristisches Äußere. Bild: Knut Berger
Flöha
Gymnasium in Flöha öffnet seine Türen
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bildungseinrichtung an der Turnerstraße in Flöha lädt am 30. Januar zu einem Tag der offenen Tür ein. Vor 30 Jahren wurde das Haus eingeweiht.

Vor drei Jahrzehnten ist das Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha seiner Bestimmung übergeben worden. Wer einen Blick in das markante Gebäude an der Turnerstraße werfen will, hat am 30. Januar 2026 dazu Gelegenheit. Denn die Einrichtung lädt für den Freitag von 15 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher erhalten Einblicke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
09.12.2025
2 min.
Flöha lädt ein: Traditionelles Weihnachtskonzert mit über 100 Musikern am Gymnasium
Das Gymnasium Flöha.
Das Foyer des Gymnasiums Flöha verwandelt sich in eine Bühne für ein festliches Konzert. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition.
Knut Berger
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
22.01.2026
3 min.
„Feuerwehr-Virus“ geht um in Flöha: So erklärt Feuerwehr-Urgestein Tino Auerbach seine Begeisterung
„Feuerwehr-Virus“: Tino Auerbach (2.v.l.) bleibt Chef des Feuerwehrvereins Flöha. Im Vereinsvorstand wirken auch Frank Neubert (l.), Jan Thiele (2.v.r. ) und Silvio Walther (r.) mit.
Als Kind sah Tino Auerbach die Feuerwehrfahrzeuge in „Mopsgeschwindigkeit“ ausrücken. Heute ist er der älteste Atemschutzträger der Flöhaer Wehr. Die Truppe hat ihre neue Führungsspitze gewählt.
Knut Berger
Mehr Artikel