Haare, Klatsch und harte Arbeit: DDR-Friseurinnen aus Oederan erzählen

Eine Sonderausstellung in Oederan erweckt Erinnerungen an das Frisörhandwerk in der DDR. Vier ehemalige Frisörinnen erzählen spannende Anekdoten von ihrer Zeit in hiesigen Salons.

Eine Sonderausstellung in der Weberei in Oederan lässt aktuell besonders die Herzen von vier Seniorinnen höherschlagen. Denn im Museum wird an ein Handwerk erinnert, dem diese Frauen über Jahrzehnte nachgingen – dem Frisörhandwerk. „In den 1970er-Jahren waren wir Kolleginnen, bedienten in hiesigen Salons unsere Kundschaft“, erzählt... Eine Sonderausstellung in der Weberei in Oederan lässt aktuell besonders die Herzen von vier Seniorinnen höherschlagen. Denn im Museum wird an ein Handwerk erinnert, dem diese Frauen über Jahrzehnte nachgingen – dem Frisörhandwerk. „In den 1970er-Jahren waren wir Kolleginnen, bedienten in hiesigen Salons unsere Kundschaft“, erzählt...