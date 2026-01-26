Berlin Fashion Week ruft – Ritterschlag für Oederaner Friseurmeisterin

Flöha
Doreen Gamm nimmt an der diesjährigen Modewoche in der Hauptstadt teil, die am 30. Januar beginnt und bei der sich die internationale Modeszene versammelt. Wie ist ihr das gelungen?
Das muss man erstmal hinbekommen: Doreen Gamm, Friseurmeisterin aus Oederan, ist am Start, wenn zur Berlin Fashion Week ab Freitag weltbekannte Designer und Labels ihre neuesten Modekreationen auf den Laufsteg schicken. „Ich arbeite für die Show am 30. Januar für das deutsche Modehaus Marc Cain als Make-up-Artist“, sagt die 44-Jährige.
