Doreen Gamm, Friseurmeisterin aus Oederan, nimmt an der Berlin Fashion Week teil.
Doreen Gamm, Friseurmeisterin aus Oederan, nimmt an der Berlin Fashion Week teil. Bild: Felix Gerullis/bildw3rk.fg
Doreen Gamm arbeitet bei der Fashion Week für das Modehaus Marc Cain als Make-up-Artist.
Doreen Gamm arbeitet bei der Fashion Week für das Modehaus Marc Cain als Make-up-Artist. Bild: Felix Gerullis/bildw3rk.fg
Drei Generationen im Familienbetrieb: Doreen Gamm übt mit Junior Fabrizio Techniken am Haar von Silvia Gamm, die das Unternehmen 1986 gründete.
Drei Generationen im Familienbetrieb: Doreen Gamm übt mit Junior Fabrizio Techniken am Haar von Silvia Gamm, die das Unternehmen 1986 gründete. Bild: Christof Heyden/Archiv
Flöha
Berlin Fashion Week ruft – Ritterschlag für Oederaner Friseurmeisterin
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Doreen Gamm nimmt an der diesjährigen Modewoche in der Hauptstadt teil, die am 30. Januar beginnt und bei der sich die internationale Modeszene versammelt. Wie ist ihr das gelungen?

Das muss man erstmal hinbekommen: Doreen Gamm, Friseurmeisterin aus Oederan, ist am Start, wenn zur Berlin Fashion Week ab Freitag weltbekannte Designer und Labels ihre neuesten Modekreationen auf den Laufsteg schicken. „Ich arbeite für die Show am 30. Januar für das deutsche Modehaus Marc Cain als Make-up-Artist“, sagt die 44-Jährige.
