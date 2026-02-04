„Haare werden zu Kunstwerken“: Friseurinnen aus Döbeln und Oederan stylen bei Fashion Week für Stardesigner

Auf der Berliner Fashion Week griffen zwei mittelsächsische Friseurinnen für hochkarätige Designer tief in ihre Trickkisten. Abstrakten und avantgardistische Designs verlangten nach kreativen Frisuren.

Im vergangenen Jahr erlebte Katja Rost ihren persönlichen „Ritterschlag“. Zum ersten Mal war die Friseurmeisterin aus Döbeln, die den Salon „Rost & Hödemaker“ in zweiter Generation führt, bei der Berliner Fashion Week aktiv. Nicht als Zuschauerin, sondern als Styling-Partner. Damals durfte sie die Models frisieren, die für das...