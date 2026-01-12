MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Das ist wie ein Ritterschlag“: Von Döbeln zur Fashion Week – Haarstylistin Katja Rost will die Modewelt erobern

Im vergangenen Jahr war Katja Rost auch verantwortlich für das Haarstyling des niederländischen Models Romee Strijd.
Im vergangenen Jahr war Katja Rost auch verantwortlich für das Haarstyling des niederländischen Models Romee Strijd. Bild: La Biosthétique
Katja Rost (links) und Monique Wolf waren schon im vergangenen Jahr bei der Fashion Week in Berlin. In diesem Jahr ist das Team des Salons für die Frisuren dreier Shows verantwortlich.
Katja Rost (links) und Monique Wolf waren schon im vergangenen Jahr bei der Fashion Week in Berlin. In diesem Jahr ist das Team des Salons für die Frisuren dreier Shows verantwortlich. Bild: Katja Rost
Katja Rost ist in diesem Jahr erneut bei der Fashion Week. Sie und eine Kollegin sind für das Haarstyling der Models verantwortlich.
Katja Rost ist in diesem Jahr erneut bei der Fashion Week. Sie und eine Kollegin sind für das Haarstyling der Models verantwortlich. Bild: La Biosthétique
Im vergangenen Jahr war Katja Rost auch verantwortlich für das Haarstyling des niederländischen Models Romee Strijd.
Im vergangenen Jahr war Katja Rost auch verantwortlich für das Haarstyling des niederländischen Models Romee Strijd. Bild: La Biosthétique
Katja Rost (links) und Monique Wolf waren schon im vergangenen Jahr bei der Fashion Week in Berlin. In diesem Jahr ist das Team des Salons für die Frisuren dreier Shows verantwortlich.
Katja Rost (links) und Monique Wolf waren schon im vergangenen Jahr bei der Fashion Week in Berlin. In diesem Jahr ist das Team des Salons für die Frisuren dreier Shows verantwortlich. Bild: Katja Rost
Katja Rost ist in diesem Jahr erneut bei der Fashion Week. Sie und eine Kollegin sind für das Haarstyling der Models verantwortlich.
Katja Rost ist in diesem Jahr erneut bei der Fashion Week. Sie und eine Kollegin sind für das Haarstyling der Models verantwortlich. Bild: La Biosthétique
Rochlitz
„Das ist wie ein Ritterschlag“: Von Döbeln zur Fashion Week – Haarstylistin Katja Rost will die Modewelt erobern
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Friseursalon Rost & Hödemaker wird Styling-Partner der Berliner Fashion Week. Ein Ritterschlag für den Döbelner Salon, der für das Hairstyling internationaler Designer verantwortlich sein wird.

Einen Frisierkopf, wie ihn wohl viele Mädchen in ihrem Zimmer haben, brauchte Katja Rost als Kind nie. Stattdessen konnte sie von Kindesbeinen an und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in einem Friseurladen Handgriffe erlernen, zugucken und echte Frisuren üben. Mittlerweile führt Rost den Salon „Rost & Hödemaker“ an der Weststraße in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:18 Uhr
3 min.
Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät die schönsten Touren zum Feierabend
Loipentesterin Melanie Weiß auf der Nacht-Loipe Grünbach. Bestens gespurt, beleuchtet bis 20 Uhr, geeignet auch für Skating.
Lohnt doch eh nicht, nach der Arbeit noch mal in die Loipe zu gehen? Wintersport-Expertin Melanie Weiß sagt: Doch! Sie kennt die besten Feierabend-Touren. Schnell und hell.
Cornelia Henze
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
03.02.2025
2 min.
Hohenstein-Ernstthalerin frisiert Models für die Fashion Week
Daniela Weinhold (rechts) hat Models für die Fashion Week in Berlin frisiert.
Friseurmeisterin Daniela Weinhold macht gern mal prominente Leute schick. Jetzt war sie auf der Fashion Week. Wen hat sie dort für den Laufsteg gestylt?
Cristina Zehrfeld
19:21 Uhr
4 min.
Jähes Ende für "Legende" Xabi Alonso bei Real Madrid
Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. (Archivbild)
Nach der Niederlage gegen Erzrivale Barça ist Schluss: Real und Alonso gehen schon wieder getrennte Wege. Nach der Erfolgsstory in Leverkusen ist es der erste Rückschlag in Alonsos Trainerkarriere.
Stefan Tabeling und Christian Johner, dpa
05.02.2024
5 min.
Plauener Designerin Edelziege: Von der Fashion Week zum Staatsbesuch mit dem Bundespräsidenten in die Mongolei
Saruul Fischer setzt in ihrer neuen Kaschmir-Kollektion auf klassische Schnitte zu Knallfarben.
Saruul Fischer zeigt ihre Kaschmir-Mode auf der Fashion Week in Berlin. Die Unternehmerin lässt sie in der Mongolei anfertigen. Der Bundespräsident hat sie eingeladen, ihn auf eine Reise in ihre alte Heimat zu begleiten.
Nicole Jähn
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
Mehr Artikel