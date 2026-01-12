„Das ist wie ein Ritterschlag“: Von Döbeln zur Fashion Week – Haarstylistin Katja Rost will die Modewelt erobern

Der Friseursalon Rost & Hödemaker wird Styling-Partner der Berliner Fashion Week. Ein Ritterschlag für den Döbelner Salon, der für das Hairstyling internationaler Designer verantwortlich sein wird.

Einen Frisierkopf, wie ihn wohl viele Mädchen in ihrem Zimmer haben, brauchte Katja Rost als Kind nie. Stattdessen konnte sie von Kindesbeinen an und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in einem Friseurladen Handgriffe erlernen, zugucken und echte Frisuren üben. Mittlerweile führt Rost den Salon „Rost & Hödemaker“ an der Weststraße in...