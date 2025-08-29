Handy-Verbot an Grundschulen: In Flöha und Umgebung ist das längst Realität

Der Vorstoß des sächsischen Kultusministers wird von Schulleiterinnen größtenteils begrüßt. Aber in den Grundschulen sind mobile Geräte schon seit Jahren in den Ranzen oder Rucksack verbannt.

Was sagen die Leiterinnen und Leiter der Grundschulen in Flöha und Umgebung zu dem vom Sächsischen Kultusministerium angekündigten Handy-Verbot ab dem nächsten Schulhalbjahr? Sie sagen gleichlautend, dass es an den Grundschulen bereits Regeln für den Umgang mit mobilen Geräten gibt. Die Vorschrift ist überall die gleiche: Smartphone, Tablet...