Hausärztin bezieht Praxis im MVZ Flöha

Im Ärztehaus an der Bahnhofstraße gab es in der Vorwoche eine höchst willkommene Verstärkung.
Eine Allgemeinmedizinerin ist am Mittwoch vergangener Woche im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Bahnhofstraße in Flöha mit ihrer Praxis gestartet. Dr. med. Franziska Hegedüs hat laut einer Mitteilung einer Sprecherin des Landkreis Mittweida Krankenhauses (LMK) eine Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin zum Großteil im LMK-Verbund absolviert. „Das ist der Optimalfall,“ sagt Geschäftsführer Florian Claus. „Die Eröffnung dieser Praxis ist ein positives Signal für unsere Stadt“, sagte Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha (parteilos). Hegedüs freute sich bei ihrer Praxiseröffnung über den Empfang: „Es macht Freude, meinen Teil zu einer guten und effektiven Patientenversorgung in Flöha beizutragen.“ (kru)