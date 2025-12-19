Heiß begehrte Wendt- und Kühn-Figuren: Engel-Spendenaktion zieht Sammler aus ganz Deutschland nach Augustusburg

Wartezeit vor einer Zahnarztpraxis in Augustusburg: Sammler holen Grünhainichener Wendt-und-Kühn-Figuren aus dem Erzgebirge ab - als Dank für ihre Spende an den 360-Grad-Orgel-Verein.

Eine ungewöhnlich lange Warteschlange bildete sich am Freitagnachmittag vor dem vierten Advent in Augustusburg vor der Zahnarztpraxis Moser. „Wir haben alle Zahnschmerzen“, scherzte ein Mann – doch der eigentliche Grund war ein anderer: Der 360-Grad-Verein Augustusburg, der in der St. Petri-Kirche eine einzigartige Klangwelt errichtet,... Eine ungewöhnlich lange Warteschlange bildete sich am Freitagnachmittag vor dem vierten Advent in Augustusburg vor der Zahnarztpraxis Moser. „Wir haben alle Zahnschmerzen“, scherzte ein Mann – doch der eigentliche Grund war ein anderer: Der 360-Grad-Verein Augustusburg, der in der St. Petri-Kirche eine einzigartige Klangwelt errichtet,...