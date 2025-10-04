Herbstfest in Memmendorf: Von Afra-Knolle bis zur Wellfleisch-Spezialität

Memmendorfer Landwirte laden alle Jahre wieder zum Herbstfest mit Kartoffelverkauf ein und offerieren regional gewachsenes Obst und Gemüse.

Afra, Gala, Gunda und Laura – das sind die kulinarischen Lieblinge der Mittelsachsen. Zehn Tonnen der Kartoffelsorten haben die Landwirte der Agrargenossenschaft Memmendorf am Samstag zu ihrem Herbstfest angeboten. In 5- und 10-Kilo-Gebinden wurden die Knollen verkauft. Gewachsen sind die mehlig bis festkochenden Exemplare in der Lommatzscher...