Herzensangelegenheit: Frischer Fisch für das Oederaner Hospiz

Lecker Fisch auf den Tisch: Ein besonderes Geschenk haben die Petrijünger des Angelvereins Oederan dem Hospiz Ellen Gorlow unterbreitet.

Acht Regenbogenforellen aus dem Teich des Stadtwaldes zählen zu einer kulinarischen Spende des Angelvereins Oederan an das Hospiz. Die Vorstände Daniel Kaden und Steffen Braune überbrachten sie dem Team um Geschäftsführerin Christiane Riemer. Daniel Kaden: „Beim 19. Fischereifest im September an den Schusterteichen haben wir uns...