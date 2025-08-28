Historische Holzbrücke Hennersdorf: Jetzt gibt es einen Termin für die Sanierung

Das Tragwerk ist verrostet, die Bohlen klappern unter den Fahrzeugrädern: Die Holzbrücke in Hennersdorf ist so kaputt, dass nur noch leichte Fahrzeuge darüber rollen dürfen.

Eine Inspektion der Holzbrücke in Hennersdorf hat jetzt bestätigt, dass die Sanierung des historischen Bauwerks dringend erforderlich ist. Eigentlich sollte die Sanierung des Tragwerks der Brücke längst erfolgt sein. Im ersten Bauabschnitt wurden bis Sommer 2022 zunächst die Widerlager der Holzbrücke neu verankert und verpresst. Der...