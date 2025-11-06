Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Flöha
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.

Der Wow-Effekt kam zeitverzögert: Mit seinem Foto vom Supermond am Schloss Augustusburg ist Marcel Richter aus Wolkenstein am Mittwochnachmittag eine spektakuläre Aufnahme gelungen. Die Idee für dieses Foto habe er schon länger im Kopf, sagt Richter. Die Augustusburg hat er häufig in Szene gesetzt, und als am Mittwoch der Vollmond auf einer...
