Hochzeit in Flöha: Warum der Standesbeamte immer Nähzeug in der Tasche hat

Heiko Jünger ist seit fast 25 Jahren Standesbeamter. Beim Kaffee erzählt er, was das Schönste daran ist, was mal schief geht und warum in Flöha besonders viel Ahnenforschung betrieben wird.

Ein Donnerstag im Juli, in der Bahnhofshalle von Flöha gibt es Kaffee und Kuchen. Heiko Jünger hat sich im „Offenen Raum“ gemütlich eingerichtet, ein paar Broschüren bereitgelegt, im Hintergrund ein Bücherregal und ein paar Stühle. Bürgerinnen und Bürger sind zum Kaffeeplausch mit dem Standesbeamten eingeladen; eine Aktion im... Ein Donnerstag im Juli, in der Bahnhofshalle von Flöha gibt es Kaffee und Kuchen. Heiko Jünger hat sich im „Offenen Raum“ gemütlich eingerichtet, ein paar Broschüren bereitgelegt, im Hintergrund ein Bücherregal und ein paar Stühle. Bürgerinnen und Bürger sind zum Kaffeeplausch mit dem Standesbeamten eingeladen; eine Aktion im...