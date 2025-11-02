Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Brautkleid, kombiniert mit Jeansjacke, wurde auf dem Laufsteg der Hochzeitsmesse präsentiert.
Ein Brautkleid, kombiniert mit Jeansjacke, wurde auf dem Laufsteg der Hochzeitsmesse präsentiert. Bild: Steffi Hofmann
Ein Brautkleid, kombiniert mit Jeansjacke, wurde auf dem Laufsteg der Hochzeitsmesse präsentiert.
Ein Brautkleid, kombiniert mit Jeansjacke, wurde auf dem Laufsteg der Hochzeitsmesse präsentiert. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
Hochzeitsmesse in Lichtenwalde: Moderner Look, Tortenträume und Tauben
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 25. Mal wurde am Sonntag in Lichtenwalde die Hochzeitsmesse veranstaltet. Welche Trends gerade angesagt sind, ob Tauben noch dazu gehören und warum auch Gäste bei einer Hochzeit nicht leer ausgehen.

Wer den schönsten Tag im Leben plant, hat einiges zu tun. Wo soll die Trauung stattfinden, wo die anschließende Feier? Welches Kleid, welcher Anzug sollen es sein? Was kommt auf den Tisch, was auf den Teller? Eine Hilfe im Hochzeitsdschungel bietet seit 25 Jahren die Messe von Evelyn Dittrich. Am Sonntag lud sie zusammen mit 35 Ausstellern nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
Hochzeitsmesse in Lichtenwalde: Und was trägt die Braut von heute?
Zu den Ausstellern der Hochzeitsmesse am Sonntag gehört Nicole Nitschke.
Für den schönsten Tag im Leben organisiert Evelyn Dittrich seit einem Viertel Jahrhundert eine Messe für Verliebte und Verlobte. Wie hat sich die Ausstellung verändert?
Steffi Hofmann
17:00 Uhr
3 min.
Wie zwei junge Frauen frischen Wind ins Schloss Lichtenwalde bringen wollen
Denise Liebscher (li.) und Isabel Schumann von „Cherish Love“ freuen sich auf die Hochzeitsmesse.
Am Wochenende findet die Premiere der „Emotions“-Messe statt. Dabei geht es nicht nur um das Thema Hochzeit. Was die Besucher am Sonntag erwartet.
Steffi Hofmann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel