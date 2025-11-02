Hochzeitsmesse in Lichtenwalde: Moderner Look, Tortenträume und Tauben

Flöha
Zum 25. Mal wurde am Sonntag in Lichtenwalde die Hochzeitsmesse veranstaltet. Welche Trends gerade angesagt sind, ob Tauben noch dazu gehören und warum auch Gäste bei einer Hochzeit nicht leer ausgehen.
Wer den schönsten Tag im Leben plant, hat einiges zu tun. Wo soll die Trauung stattfinden, wo die anschließende Feier? Welches Kleid, welcher Anzug sollen es sein? Was kommt auf den Tisch, was auf den Teller? Eine Hilfe im Hochzeitsdschungel bietet seit 25 Jahren die Messe von Evelyn Dittrich. Am Sonntag lud sie zusammen mit 35 Ausstellern nach...
