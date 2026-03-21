Flöha
Hortkinder pflanzen essbare Wildpflanzen in Oederan und erweitern damit gemeinsam mit dem Verein „Wildes Oederan“ den Essbaren Wildpflanzenpark.
Holunder, Kornelkirsche, Johannisbeeren und Lavendel wurden von Hortkindern der Kita Buddelflink in der Familien- und Erlebniswelt Oederan gepflanzt. „Die Pflanzen sind essbar und wir können sie in der Wildpflanzenwerkstatt verarbeiten“, so Katrin Dechant vom Verein „Wildes Oederan“, die die Aktion gemeinsam mit Kollegen und Kindern...
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