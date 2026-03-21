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Hortkinder der Kita Buddelflink aus Oederan zogen mit Spaten und Kannen los, um zu pflanzen.
Hortkinder der Kita Buddelflink aus Oederan zogen mit Spaten und Kannen los, um zu pflanzen. Foto: C. Dohle
Sirius und Tom v.l. gießen den frisch gepflanzten Lavendel.
Sirius und Tom v.l. gießen den frisch gepflanzten Lavendel. Foto: Claudia Dohle
Katrin Dechant, Vorsitzende des Vereins Wildes Oederan zeigt den Hortkindern, wie Holunder eingepflanzt wird.
Katrin Dechant, Vorsitzende des Vereins Wildes Oederan zeigt den Hortkindern, wie Holunder eingepflanzt wird. Foto: Claudia Dohle
Hortkinder der Kita Buddelflink aus Oederan zogen mit Spaten und Kannen los, um zu pflanzen.
Hortkinder der Kita Buddelflink aus Oederan zogen mit Spaten und Kannen los, um zu pflanzen. Foto: C. Dohle
Sirius und Tom v.l. gießen den frisch gepflanzten Lavendel.
Sirius und Tom v.l. gießen den frisch gepflanzten Lavendel. Foto: Claudia Dohle
Katrin Dechant, Vorsitzende des Vereins Wildes Oederan zeigt den Hortkindern, wie Holunder eingepflanzt wird.
Katrin Dechant, Vorsitzende des Vereins Wildes Oederan zeigt den Hortkindern, wie Holunder eingepflanzt wird. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Hortkinder pflanzen essbare Wildpflanzen in Oederan
Von Claudia Dohle
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Hortkinder pflanzen essbare Wildpflanzen in Oederan und erweitern damit gemeinsam mit dem Verein „Wildes Oederan“ den Essbaren Wildpflanzenpark.

Holunder, Kornelkirsche, Johannisbeeren und Lavendel wurden von Hortkindern der Kita Buddelflink in der Familien- und Erlebniswelt Oederan gepflanzt. „Die Pflanzen sind essbar und wir können sie in der Wildpflanzenwerkstatt verarbeiten“, so Katrin Dechant vom Verein „Wildes Oederan“, die die Aktion gemeinsam mit Kollegen und Kindern...
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