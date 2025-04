„Ich habe das Geld nicht verplempert“: Sängerin aus Flöha soll Großteil ihrer Coronahilfe zurückzahlen

Mit dem Corona-Lockdown 2020 verlor Conny Schmerler alle Auftritte und stand plötzlich ohne Einkommen da. Der Staat unterstützte mit Soforthilfe. Doch jetzt will er das meiste Geld zurück.

Im November 2018, als Conny Schmerler ihren 1000. Auftritt als Sängerin und Unterhaltungskünstlerin absolvierte, wurde sie in einem Interview gefragt, was sie mit einer Million Euro tun würde. „Da würde ich natürlich in die Garderobe investieren und über ein eigenes Tonstudio samt Tourtechnik verfügen wollen“, sagte sie. Das ist typisch...