Igel in Gefahr durch Mähroboter: Landratsamt appelliert an die Mittelsachsen

Was Grundstückseigentümern Arbeit abnimmt, wird für Igel oft zur tödlichen Falle: Kommt auch in Mittelsachsen eine Nachtfahrverbot für Rasenroboter? Das Landratsamt in Freiberg gibt Antworten.

Igel, die durch Mähroboter schwer verletzt werden - auch die Mittelsachsen bewegt das Thema, wie André Kaiser, der Sprecher des Landratsamtes in Freiberg bestätigt: „Wir sind aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung und von Kommunen im Austausch mit der Landesdirektion", sagt er.