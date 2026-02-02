MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mähroboter im Einsatz. Sich zur Nachtruhe begeben und die Maschine in dieser Zeit arbeiten zu lassen – das ist im Vogtlandkreis weiter erlaubt.
Ein Mähroboter im Einsatz. Sich zur Nachtruhe begeben und die Maschine in dieser Zeit arbeiten zu lassen – das ist im Vogtlandkreis weiter erlaubt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Der Reichenbacher Geschäftsmann und Igel-Päppler Werner Heidemann – hier mit Igel Lord Voldemort – hatte sich für ein Nachtfahrverbot ausgesprochen. Sein Appell: „Leute, macht eure Gärten nicht zu Tatorten.“
Der Reichenbacher Geschäftsmann und Igel-Päppler Werner Heidemann – hier mit Igel Lord Voldemort – hatte sich für ein Nachtfahrverbot ausgesprochen. Sein Appell: „Leute, macht eure Gärten nicht zu Tatorten.“ Bild: Gerd Möckel/Archiv
Igelpflegerin Corinna Heinrich: Für die Igel ist es fünf vor zwölf.
Igelpflegerin Corinna Heinrich: Für die Igel ist es fünf vor zwölf. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Ein Mähroboter im Einsatz. Sich zur Nachtruhe begeben und die Maschine in dieser Zeit arbeiten zu lassen – das ist im Vogtlandkreis weiter erlaubt.
Ein Mähroboter im Einsatz. Sich zur Nachtruhe begeben und die Maschine in dieser Zeit arbeiten zu lassen – das ist im Vogtlandkreis weiter erlaubt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Der Reichenbacher Geschäftsmann und Igel-Päppler Werner Heidemann – hier mit Igel Lord Voldemort – hatte sich für ein Nachtfahrverbot ausgesprochen. Sein Appell: „Leute, macht eure Gärten nicht zu Tatorten.“
Der Reichenbacher Geschäftsmann und Igel-Päppler Werner Heidemann – hier mit Igel Lord Voldemort – hatte sich für ein Nachtfahrverbot ausgesprochen. Sein Appell: „Leute, macht eure Gärten nicht zu Tatorten.“ Bild: Gerd Möckel/Archiv
Igelpflegerin Corinna Heinrich: Für die Igel ist es fünf vor zwölf.
Igelpflegerin Corinna Heinrich: Für die Igel ist es fünf vor zwölf. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Reichenbach
Kein Nachtfahrverbot für Mähroboter im Vogtland: „Ich finde das unbegreiflich“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis hatte im Vorjahr eine Verfügung zum Schutz von Igel und Co. angekündigt. Warum das vom Tisch ist – und was Igelschützer nun tun wollen.

Vor genau einem Jahr standen im Vogtland die Zeichen auf ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Der Vogtlandkreis hatte angekündigt, zeitnah eine Allgemeinverfügung zum Schutz von Kleintieren erlassen zu wollen. Insbesondere der Schutz des Igels sei aufgrund von immer wenigen Sichtungen das Gebot der Stunde. Doch während andere Landkreise und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
14.12.2025
3 min.
„Wir haben schon genug Verbote“: So ging die Debatte im Kreistag um ein Nachtmähverbot im Landkreis Zwickau aus
Ein Igel, der nach einer Verletzung im Verein „Stachelnasen“ wieder aufgepäppelt wurde.
Über die Regelung zum Schutz der Igel wurde kontrovers diskutiert, keine Fraktion war sich hier einig. Am Ende gab es ein Abstimmergebnis, das durchaus auch anders hätte ausfallen können.
Jan-Dirk Franke
07.11.2025
4 min.
Igel in Gefahr: Kommt im Landkreis Zwickau ein Nachtfahrverbot für Mähroboter?
Mähroboter werden den nachtaktiven Igeln häufig zum Verhängnis. Ein Fahrverbot in der Nacht könnte Abhilfe schaffen.
In Leipzig und Chemnitz zeigen nächtliche Verbote Wirkung. Nun steht der Landkreis Zwickau vor der Entscheidung. Die Fraktion SPD/Linke/Grüne fordert ein Verbot, doch manche sind skeptisch.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel