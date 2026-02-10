Im Gänsemarsch zur Zschopau: Warum die Braunsdorfer Kanuten eiskalt baden gehen

Flöha
Ein Eisloch im Fluss, ein angeheizter Ofen und ein Schwimmritual: Die Kanuten aus Braunsdorf bei Chemnitz trotzen der Kälte und genießen das Eisbaden als gesellige Herausforderung.
Auf dem Wasser sind die Kanusportler aus Braunsdorf seit Jahrzehnten unterwegs. Doch seit geraumer Zeit gehen sie auch baden - am liebsten im Winter. Impulsgeber ist Alexander Himpel. Er stammt aus Chemnitz, lebt inzwischen in Lichtenwalde: „Vor acht Jahren unternahm ich die ersten Badegänge in die Zschopau, nach und nach schlossen sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.