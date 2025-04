In Augustusburg rollen wieder die Ostereier

Das Ostereierwettrollen in der Altstadt ist beliebter Anziehungspunkt für Familien. Ab sofort gibt es die Wettbewerbseier zu kaufen.

Traditionell findet in Augustusburg am Ostersonntag ab 14 Uhr wieder das Ostereierrollen statt. In der Altstadt können Kinder und Erwachsene kleine Eier aus Holz in verschiedenen Durchgängen um die Wette den Marktberg runterrollen lassen. Der erste Lauf beginnt um 15 Uhr. Die Veranstaltung wird seit Jahren vom Kulturförderverein Augustusburg...