In dieser Sportgruppe in Kleinhartmannsdorf bleiben Männer seit 30 Jahren außen vor

Flöha
In Kleinhartmannsdorf bei Eppendorf gibt es seit 1996 eine Sportgruppe für Seniorinnen. Jutta Schmidt leitete die Truppe viele Jahre. Die bald 95-Jährige hält auch heute noch den Kontakt.
Wer rastet, der rostet. Dieses Motto hat sich Jutta Schmidt zum Grundsatz gemacht. Davon ist die betagte Frau nach wie vor überzeugt. Sie gilt als älteste Einwohnerin von Kleinhartmannsdorf. Ende August feiert sie im Eppendorfer Ortsteil ihren 95. Geburtstag.
