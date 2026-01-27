Inspirierend, praxisnah und überschaubar - neues Infomedium für Oederan

Die Kunst des Webens hautnah erleben und in die faszinierende Welt der Fäden und Farben eintauchen – das ist jetzt im Webmuseum in Oederan dank einer neuen Plattform möglich.

Die Akteure des Museums Die Weberei haben ein neues Info-Medium entwickelt: Loomo lab heißt die Plattform, die die kunsthandwerklich-textile Erlebnisangebote in der Tuchmacherstadt vorstellt.