Inspirierend, praxisnah und überschaubar - neues Infomedium für Oederan

Flöha
Die Kunst des Webens hautnah erleben und in die faszinierende Welt der Fäden und Farben eintauchen – das ist jetzt im Webmuseum in Oederan dank einer neuen Plattform möglich.
Die Akteure des Museums Die Weberei haben ein neues Info-Medium entwickelt: Loomo lab heißt die Plattform, die die kunsthandwerklich-textile Erlebnisangebote in der Tuchmacherstadt vorstellt.
