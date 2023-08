Internet bald zehnmal schneller: Eppendorf wird fit für die Zukunft

Weniger als ein Prozent der Gebäude in Eppendorf haben schnelles Internet. Das soll sich ändern. Dafür stehen 2024 umfangreiche Tiefbauarbeiten an.

Weniger als ein Prozent der Gebäude in Eppendorf verfügen aktuell über einen Glasfaseranschluss. Dazu gehört die Heiner-Müller-Schule. Auch im Gewerbegebiet an der Reifländer Straße liegt ein solches Kabel seit einiger Zeit an. Diese Bilanz soll sich nun aber ändern.