Ist die Gastro-Misere im Schloss Augustusburg bald beendet?

Die Schlossbetriebe bereiten derzeit die Eröffnung eines neuen Cafés in den Räumen des Arkaden-Imbisses vor.

Für die seit fast zwei Jahren brach liegende Gastronomie im Schloss Augustusburg gibt es die Aussicht auf einen Neustart: Voraussichtlich Ende Juni soll in den Arkaden im Schlosshof das „Café Anna“ eröffnen. Angelehnt ist der Name an die Kurfürstin Anna, die selbst eine leidenschaftliche Köchin war. Sie unterhielt in ihren Schlössern...